Nadiem Amiri: Wusste von Anfang an zu gefallen – vor allem mit kleinen, aber wichtigen Aktionen am Ball, die Gegner schnell aussteigen ließen. Wenn das Offensivspiel der Leverkusener Fahrt aufnahm, war er in den meisten Fällen das Gaspedal. In der Schlussphase sah er jedoch die Rote Karte nach einem unnötig harten Foul gegen Santiago Arias an der Seitenlinie. Das trübt den eigentlich guten Gesamteindruck deutlich.

Note: 4