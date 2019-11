Sven Bender

Ist seit Wochen in bestechender Form. Bügelt durch sein Antizipationsvermögen viele kleinere und größere Fehler seiner Mitspieler aus. Als ordnende Hand in der Viererkette ist der 30-Jährige nicht wegzudenken. In Moskau gelang ihm dann auch noch per Volley das 2:0 (54.) – viel mehr geht nicht.

Note: 1