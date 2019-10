Mitchell Weiser:

Eigentlich hätte Kapitän Lars Bender wieder von Beginn an spielen sollen, doch Oberschenkelprobleme verhinderten einen Start des Routiniers. So kam Weiser zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge. Als Rechtsverteidiger bekam er es vor allem mit Juve-Superstar Cristiano Ronaldo zu tun und machte seine Sache mehr als ordentlich. Schaltete sich auch immer wieder gewinnbringend ins Offensivspiel ein, auch wenn dort die Durchschlagskraft fehlte. Note: 2-