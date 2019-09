Lukas Hradecky

Der Champions-League-Debütant wirkte nervös und spielte in der 37. Minute Dimitri Barinov den Ball nach einem Rückpass so perfekt in die Füße, dass der Russe locker zum 1:2 aus Leverkusener Sicht vollenden konnte. Zyniker können dem Schlussmann zu seinem ersten Scorerpunkt in der Königsklasse gratulieren.

Note: 5