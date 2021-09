Mitchel Bakker

Bekam in der Anfangsphase einen schmerzhaften Schlag aufs Schienbein ab und musste länger behandelt werden. Der Niederländer biss auf die Zähne und machte weiter. Gut für Bayer, denn nach 25 Minuten bereitete er das 1:0 für Leverkusen vor, nachdem David Turnbull in Celtics Strafraum stolperte und so den Weg für den Niederländer freimachte.

Note: 3+