Bundesliga 23/24 Bayer 04 – Werder Bremen: die Werkself nach Noten

Jonas Hofmann

Rückte für Überflieger Wirtz in die Startelf und benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Holte dann aber in der 25. Minute den wichtigen Strafstoß heraus, der zum 1:0 führte. Fiel in der Folge durch starke Zuspiele in die Spitze auf, vergab aber auch freistehend eine Riesenchance zum 3:0 auf das leere Tor.

Note: 2-