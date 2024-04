Bundesliga 23/24 Union Berlin - Bayer 04: die Werkself nach Noten

Nathan Tella

Vor allem in der ersten Halbzeit war der nigerianische Nationalspieler gut in das Offensivspiel eingebunden, zudem schlug er ein paar genaue Flanken. In den zweiten 45 Minuten hätte es gerne ein bisschen mehr von ihm sein können. Einer seiner Vorstöße verursachte kurz vor der Halbzeit den Platzverweis von Robin Gosens, der sich nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Kurz nach seiner guten Gelegenheit in der Schlussphase ging er angeschlagen vom Platz

Note: 3+