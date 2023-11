Bundesliga 23/24 Leverkusen – Union Berlin: Werkself in der Einzelkritik

Piero Hincapie

Ersetzte den verletzten Edmond Tapsoba in der Abwehrkette und durfte damit zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an ran. Der ecuadorianische Nationalspieler verteidigte, was es zu verteidigen gab, und durfte sich ansonsten am schnörkellosen Offensivspiel seiner Vorderleute erfreuen.

Note: 3