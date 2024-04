Bundesliga 2023/24 Bayer 04 - VfB Stuttgart: die Werkself nach Noten

Exequiel Palacios

Der Argentinier zeigte von Anfang an einen ebenso hochmotivierten wie hochkonzentrierten Auftritt und zelebrierte phasenweise die Kunst des Gegenpressings und wusste dann auch was mit den eroberten Bällen anzufangen. In der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so präsent.

Note: 2