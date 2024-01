Bundesliga 23/24 RB Leipzig - Bayer 04: die Werkself nach Noten

Piero Hincapie

Sein Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit in Leipzig darf wie das Last-Minute-Tor von Exequiel Palacios in der Vorwoche zum 1:0 in Augsburg in keinem Bayer-Saisonrückblick fehlen. Auch zuvor präsentierte sich der zweikampfstarke Ecuadorianer hellwach.

Note: 2