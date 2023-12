Bundesliga 23/24 Bayer 04 - Eintracht Frankfurt: die Werkself nach Noten

Victor Boniface

Mit einem simplen Übersteiger ließ er die Frankfurter Verteidiger schlecht aussehen und traf mitten hinein in die gute Anfangsphase der Gäste zum 1:0 für seine Leverkusener (14.). Seinen Schuss in der 51. Minute konnte Eintrachts Torwart Kevin Trapp zudem nur abprallen lassen und Jeremie Frimpong vollendete. Auch am dritten Treffer von Florian Wirtz war der Nigerianer beteiligt (57.).

Note: 2+