Lukas Hradecky

Wenn ein missglückter Abstoß das einzige Negative ist, was bei einem Torwart nach 90 Minuten in Erinnerung bleibt, hat er ein gutes Spiel gemacht. Kurz vor der Halbzeit parierte Bayers Kapitän einen Foulelfmeter von Lars Stindl und auch sonst hinterließ der Finne in jeder brenzligen Situation einen souveränen Eindruck. Hatte in der Schlussphase auch bei einer Großchance von Jonas Hofmann das letzte Wort.

Note: 1