Moussa Diaby

Bayers bislang bester Mann in dieser Saison strahlte auch in Augsburg viel Spielwitz aus und hatte einige gute Ideen für seine Mitspieler. Alles gelang dem 22-Jährigen nicht. In der zweiten Halbzeit haderte er oft mit der eigenen Glücklosigkeit in direkten Duellen oder den ausbleibenden Zuspielen seiner Teamkollegen. Er war dieses Mal nicht der das Spiel prägende Profi der Werkself, trotz einiger vorbildlicher Defensivsprints.

Note: 2-