Bundesliga 23/24 FSV Mainz 05 - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Victor Boniface

Die Torschussmaschine der vergangenen Wochen hing an diesem Samstag weitgehend in der Luft und hatte phasenweise so wenig Ballkontakte, dass seine Anwesenheit auf dem Platz beinahe in Vergessenheit geriet. Klar gab es Momente, in denen für ihn drin war, aber die Mainzer standen dem abschlussfreudigen Nigerianer regelrecht auf den Füßen – oder er scheiterte an 05-Schlussmann Robin Zentner. Immerhin holte er den Freistoß raus, der zum 2:0 führte.

Note: 3-