Bundesliga 22/23 Werder Bremen - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Piero Hincapie:

Vor dem 0:1 blieb der Ecuadorianer etwas zu passiv im Strafraum – und so landete der Ball direkt im Lauf des Torschützen Marvin Ducksch. Ansonsten bot der 21-Jährige aber eine gefällige Leistung an, bis er in der Schlussphase den Handelfmeter zum 2:3 verursachte.

Note: 4