Bundesliga 2022/23 SC Freiburg – Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Sardar Azmoun

Trat in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nicht in Erscheinung. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts – bis zu seinem Treffer zum verdienten 1:1. Als Stürmer wird er freilich an Toren gemessen und hat seine Mission erfüllt, aber der davor und danach unauffällige Spielverlauf macht ihn wohl zu so etwas wie dem Phantom von Freiburg.

Note: 2-