Florian Wirtz

In den ersten 45 Minuten war es nicht unbedingt das Spiel des Youngsters. Er versuchte viel, hatte aber mit der routinierten Defensive der Gäste Schwierigkeiten. Das sind im Idealfall Erfahrungswerte, die ihn besser machen. Hatte bei einem Abschluss in der zweiten Halbzeit Pech, dass ihm der Ball an sein Schienbein und von da an den Pfosten prallte. Note: 3