Jonathan Tah

Wenn er den Ball vor dem 2:2 von der Grundlinie kratzend genau so in den Strafraum zurücklegen wollte, dass Volland das Tor machen kann, war das ebenso gekonnt, wie genial. Allerdings fehlte ihm in so manchem Laufduell gegen Jadon Sancho die Spritzigkeit. Gegen Erling Haaland sah er hingegen in ein paar Szenen ziemlich gut aus.

Note: 3+