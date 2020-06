Aleksandar Dragovic

Er erhielt in der Dreierkette den Vorzug vor dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah und zahlte das in ihn gesteckte Vertrauen zunächst mit einer ordentlichen Leistung zurück. Spielte in der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger in der Viererkette – was ihm freilich deutlich weniger liegt.

Note: 4+