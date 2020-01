Moussa Diaby

War emsig und pfeilschnell unterwegs, blieb aber oft auch ineffektiv in seinen Aktionen und wirkte etwas zu hektisch. Allerdings leitete er mit seinem Seitenwechsel auf Karim Bellarabi den Führungstreffer ein. Bemerkenswert: In der ersten Halbzeit wurde er mit 35,95 Stundenkilometern gemessen – der zweitschnellste jemals in der Bundesliga gemessene Wert.

Note: 3+