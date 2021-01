Jonathan Tah

Seine Kopfballstärke machte sich bei dem ein oder anderen hohen Ball der Berliner bezahlt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah er die erste Gelbe Karte des Spiels nach einem Foul an Grischa Prömel. Bei Unions bester Chance „glänzte“ er ebenso wie sein Nebenmann mit Abwesenheit am empfindlichsten Punkt im Sechzehner: zentral vor dem Tor. Im Laufduell mit Cedric Teuchert vor dem 0:1 fehlte es ihm an Tempo.

Note: 4-