Nadiem Amiri

In seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Werkself unterlief dem ehemaligen Hoffenheimer ein folgenschweres Missverständnis mit Bellarabi, das zum 0:1 durch Paco Alcacer führte (28.). Sah nach einem Foul an Axel Witsel die Gelbe Karte (35.) und wurde in der Pause von Leon Bailey abgelöst.

Note: 5