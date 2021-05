Aleksandar Dragovic

Der Österreicher überzeugte mit gutem Stellungsspiel und solider Defensivarbeit. In den vergangenen Wochen hat er sich zu einer tragenden Säule in der Abwehr der Werkself entwickelt. Trotzdem wird er den Verein verlassen. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus. Als möglicher neuer Arbeitgeber wird Roter Stern Belgrad gehandelt. Wie es für ihn weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Jetzt steht erstmal die EM für ihn an.

Note: 3