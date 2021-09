Jonathan Tah

Der Innenverteidiger hatte in der Startphase einen Wackler in seinem Spiel, stabilisierte sich aber und fand zur gewohnten Konsequenz im Zweikampf. Es gab aber auch die ein oder andere Ecke der Mainzer, bei denen er nicht nah genug an seinem Gegenspieler war. Das allerdings blieb ohne Konsequenzen. Unvorteilhaft war freilich seine frühe Gelbe Karte nach Foul an Karim Onisiwo (11.).

Note: 2-