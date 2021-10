Lukas Hradecky

Dem Kapitän flogen die Bälle in der ersten Halbzeit nur so um die Ohren, abgesehen von einer Unsicherheit kurz nach dem Anpfiff ist ihm aber wenig anzukreiden. Seine Vorderleute haben ihn in den wohl schlimmsten sieben Minuten der Vereinsgeschichte, in denen München von 1:0 auf 5:0 stellte, im Stich gelassen. In der zweiten Halbzeit konnte er noch einige Bälle abwehren.

Note: 4