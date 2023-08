Leverkusen - Leipzig Die Werkself in der Einzelkritik

Lukas Hradecky

War der 2:1-Anschluss der Leipziger ein Torwartfehler oder unhaltbar? Irgendwie beides. Bayers Kapitän und Nummer eins machte bei der Ecke zunächst einen Schritt in die falsche Richtung und konnte Dani Olmos Kopfball nur noch unzureichend abwehren. Allerdings kam der Spanier aus kürzester Distanz zum Abschluss, was natürlich nicht passieren sollte. In allen anderen Szenen parierte der Finne souverän, bisweilen auch stark – wie etwa beim Distanz-Volley von Benjamin Henrichs nach gut 20 Minuten. Beim 3:2 war er indes machtlos.

Note: 3