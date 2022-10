Patrik Schick

War etwas besser in das Spiel der Werkself eingebunden als in den Vorwochen, hing aber auch phasenweise in der Luft. Ließ es in den wenigen Szenen, die er auf dem Weg Richtung Tor der Gäste hatte, an Durchsetzungsvermögen und Durchschlagskraft vermissen.

Note: 4