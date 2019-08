Lukas Hradecky: Bayers Nummer eins dürfte sich zwischendurch gefragt haben, ob er in einem Dauer-Déjà-vu feststeckt. Wie schon in der letzten Saison kassierte er Gegentore, bei denen er machtlos war. Alle anderen Bälle parierte er zuverlässig. In der zweiten Halbzeit wurde sein Arbeitstag ruhiger. Note: 2-