Karim Bellarabi

Der 31-Jährige konnte die durch die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023 gesteckten Erwartungen beim Werksklub nicht erfüllen. Er blieb zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Profi ohne Tor oder -vorlage in 22 Bundesliga-Einsätzen und wirkte in vielen Begegnungen nur noch wie ein Schatten früherer Tage. Hinzu kamen immer wieder Verletzungen, die ihn zurückwarfen. Auffallend schwach waren einmal mehr die Flanken des ehemaligen deutschen Nationalspielers.

Note: 5