Robert Andrich

Der zuletzt beständigste Leverkusener erledigte seinen Job routiniert, musste sich allerdings nach einer Viertelstunde in den Zweikämpfen etwas zurücknehmen. Schiedsrichter Benjamin Cortus, der ihn Anfang der Saison beim Spiel in Stuttgart mit Rot vom Platz gestellt hatte, verwarnte den gebürtigen Potsdamer früh in der Partie wegen Trikotziehens. Hatte nach rund einer Stunde zwei gute Gelegenheiten, traf den Ball in beiden Fällen aber nicht richtig.

Note: 3