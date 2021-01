Edmond Tapsoba

Das Wollfsburgs Topstürmer Wout Weghorst über weite Strecken der Partie abgemeldet war, lag vor allem an der konzentrierten Arbeit von ihm und Nebenmann Jonathan Tah in Bayers Innenverteidigung. In der zweiten Halbzeit leistete er sich allerdings einen Fehlpass, der beinahe ein Tor des wuchtigen Niederländers zur Folge gehabt hätte. Im sonst so starken Spielaufbau ging von dem Nationalspieler Burkina Fasos dieses Mal nicht allzu viel aus.

Note: 3-