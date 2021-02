Edmond Tapsoba

Edmond Tapsoba Schüttelte nach knapp drei Minuten einen gewagten Schuss aus rund 35 Metern aus den Beinen, den Daniel Davari parierte. Spielte an seinem 22. Geburtstag gewohnt abgeklärt, streute aber auch Ungenauigkeiten in sein Spiel – so wie den Fehlpass nach knapp zwölf Minuten, der folgenlos blieb. Anfang der zweiten Halbzeit vergab er eine Kopfball-Großchance.

Note: 4+