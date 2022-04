Charles Aránguiz

War nicht ganz so präsent wie sein Nebenmann im zentralen Mittelfeld, aber insgesamt gut im Spiel. Einer seiner Ballgewinne war die Einleitung für das 2:0. Bei Herthas Anschlusstreffer war er noch leicht mit dem Kopf dran und veränderte so leicht die Richtung des Schusses. Dafür kann der Chilene aber nichts und der Ball wäre wohl auch so ins lange Eck gegangen.

Note: 2-