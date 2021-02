Charles Aránguiz

Bayers Kapitän prallte früh in der Partie mit dem Japaner Wataru Endo zusammen, konnte aber weitermachen. Danach mit viel Streuung in seinem Spiel, doch die guten Aktionen überwogen. So gewann der Chilene unter anderem den Ball vor Kerem Demirbays Treffer zum 1:0 (18.).

Note: 3+