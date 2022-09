Jonathan Tah

Der Abwehrchef traf Roland Sallai nach wenigen Minuten unabsichtlich mit dem Fuß in Augennähe, woraufhin der Freiburger ausgewechselt werden musste. Insgesamt solide, beim Ausgleich durch Matthias Ginter aber – wie schon häufiger in dieser Saison in den entscheidenden Momenten – einen Schritt zu spät.

Note: 4-