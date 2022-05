Daley Sinkgraven

In der Hierarchie der Bayer-Linksverteidiger ist nur noch Nummer drei, am 34. Spieltag durfte sich der Niederländer nun aber noch einmal in der Startelf beweisen. Hatte einige gute Aktionen, wie zum Beispiel in der 50. Minute, als er im eigenen Fünfmeterraum in höchster Not vor Roland Sallai klärte.

Note: 2-