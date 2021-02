Demarai Gray Wirkte von Anfang an hellwach, motiviert und mit richtig Bock auf Eins-gegen-Eins-Duelle ausgestattet. Hatte in der 22. Minute eine gute Chance, aber parierte aus spitzem Winkel und hatte danach noch die Chuzpe, einen Eckball direkt auf das Tor der Freiburger zu schlagen – zwar vergeblich, aber doch aussagekräftig für das Selbstvertrauen des Tempodribblers. In den zweiten 45 Minuten war er nicht mehr ganz so präsent. Note: 3-