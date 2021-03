Jeremie Frimpong

Da Bayer in Gladbach drei (!) etatmäßige Rechtsverteidiger verletzt fehlten, begann der Winterzugang in der Viererkette. Der 20-Jährige hatte Glück, dass sein an Marcus Thuram verursachter Foulelfmeter wegen einer Abseitsentscheidung zurückgenommen wurde (57.). Auch sonst in einigen Situationen etwas zu unbedarft.

Note: 4+