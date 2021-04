Exequiel Palacios

Der Argentinier ist einer der Profiteure des Trainerwechsels in Leverkusen. Zum zweiten Mal in Folge stand er in der Startelf und zeigte dabei erneut über weite Strecken, was ihn auszeichnet: Laufstärke, Zweikampfstärke und physische Präsenz. In der zweiten Halbzeit war er aber nicht mehr so griffig. ⇥Note: 3