Bundesliga 23/24 Bayer 04 - Borussia Mönchengladbach: die Werkself nach Noten

Patrik Schick

Fand im ultradefensiven Mauerwerk der Gäste nur sporadisch die Chance, sich in Szene zu setzen, hing sich aber voll rein und arbeitete unermüdlich für das Team. Abschlusstechnisch bleibt vor allem sein Versuch nach rund 25 Minuten in Erinnerung, der knapp rechts am Tor vorbeiging.

Note: 3