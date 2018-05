Bernd Leno In der ersten Halbzeit hätte es wohl kaum einen Unterschied gemacht, ob die Werkself mit oder ohne Torwart in die Partie gegangen wäre. Hannover blieb auch danach zu harmlos, um dem Schlussmann bei seinem womöglich letzten Spiel im Leverkusener Trikot ernsthaft in die Bredouille zu bringen, abgesehen von einer Glanzparade in der Schlussphase. Bei den Gegentoren war er machtlos. Note: 2-