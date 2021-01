Lukas Hradecky

Beim 0:1 wurde er sträflich von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, denn eigentlich konnte jeder sehen, was der ehemalige Leverkusener Ömer Toprak vorhatte und welche Variante Werder versuchen würde. Dass der Torschütze dann trotzdem völlig frei vor ihm am Fünfmeterraum auftauchte und abschließen konnte, ist dem Schlussmann nicht anzukreiden. Ansonsten war Bayers Nummer eins in einem faden Spiel weitgehend beschäftigungslos.

Note: 3