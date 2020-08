Kai Havertz

Ob die Partie gegen die Rangers sein letztes Spiel in der BayArena als Profi der Werkself war? Auszuschließen ist das sicher nicht. War in der ersten Halbzeit bester Bayer-Profi, doch irgenwie wollte ihm an diesem Abend kein Tor gelingen - trotz mehrerer guter Gelegenheiten.

Note: 3+