Florian Wirtz

Deutete an, dass er seinen Gegenspielern wenn es sein muss auch mal einen Knoten in die Beine dribbeln kann, brachte sich zunächst gut in die Offensive ein und verbuchte den Ballgewinn vor dem frühen 1:0. Allerdings flachte seine Leistung in der zweiten Halbzeit zunehmend ab.

Note: 4+