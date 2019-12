Aleksandar Dragovic

Die Chronologie der Woche aus Sicht des Österreichers geht so: Erst mangelnde Einsatzzeiten moniert und Abgang in der Winterpause angedeutet, ein paar Tage später von Trainer Peter Bosz den Rat erhalten, entsprechend Leistung zu liefern, wenn er die Chance bekommt, dann in die Startelf gerückt, gut begonnen, aber später auch ein paar Fehler eingestreut.

Note: 3-