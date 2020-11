Lucas Alario

In der Bundesliga hatten vor Leverkusens Duell mit der Fohlenelf nur Dortmunds Erling Haaland, Hoffenheims Andrej Kramaric (beide sechs Tore) und Münchens Robert Lewandowski (11) mehr Treffer als der Bayer-Stürmer erzielt. In Abwesenheit des weiterhin verletzten Patrik Schick holte der Argentinier jedoch in dieser Statistik auf und schob sich dank seines dritten Liga-Doppelpacks in Serie auf Platz zwei der Torjägerliste (7). Sieben Tore nach sieben Spielen sind zudem ein Vereinsrekord. Note: 1