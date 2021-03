Florian Wirtz Der frisch in die A-Nationalmannschaft berufene 17-Jährige versuchte einiges – und wer viel macht, macht unter Umständen auch viel falsch. Ein Beispiel: Sein Ballverlust leitete das 0:3 ein. Ein paar schöne Ballannahmen und -weiterleitungen machen die insgesamt schwache Leistung nicht wett. Aber wer will schon von einem Teenager erwarten, dass er eine mit gestandenen Profis gespickte Mannschaft in einer extrem kritischen Phase aus dem Schlamassel führt? DFB-Nominierung hin, riesiges Talent her. Note: 5