Mitchel Bakker

Der Niederländer flankte nach rund 90 Sekunden perfekt auf Robert Andrich und bereitete so dessen erstes Tor für die Werkself vor. Zudem verzeichnete er gute Blocks und gewonnene Zweikämpfe, agierte aber auch in einigen Situationen zu ungestüm. Hatte bei einem Scharmützel mit Tanguy Coulibaly Glück, dass er nur Gelb sah. Nach seinem Foul ging er zu dem sich am Boden windenden Stuttgarter, packte ihn am Nacken und forderte ihn ziemlich forsch zum Aufstehen auf. Impulskontrolle bleibt ein Thema bei dem 21-Jährigen.

Note: 2-