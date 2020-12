Mitchell Weiser

Eigentlich hätte er wie so häufig in dieser Saison auf der Bank Platz nehmen sollen, doch da Lars Bender wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel kurzfristig passen musste, rückte der Außenverteidiger zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit in die Anfangsformation der Werkself. Ein Glücksgriff, wie sich nur wenige Minuten nach dem Anpfiff herausstellen sollte. Eine missglückte Kopfballabwehr des Kölners Sebastiaan Bornauw nutzte der ehemalige Kölner, um per Volleyschuss aus 14 Metern das 1:0 bei seinem Ex-Klub zu erzielen (8.). Auch sonst zeigte er, dass auf ihn Verlass ist.

Note: 2