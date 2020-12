Daley Sinkgraven

Der Niederländer hatte seine stärkste Szene in der Anfangsphase als er Benito Ramans Querpassversuch im Strafraum mit einer gut getimten Grätsche unterband. Wuselte gerne auch tief in der gegnerischen Hälfte herum und zeigte ein schönes Kabinettstückchen gegen Steven Skrzybski. Verursachte gegen Suat Serdar zudem einen Elfmeter, der nichts am Spielstand änderte.

Note: 3-